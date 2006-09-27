Грузия арестовала четырех российских разведчиков и требует пятого

Ситуация вокруг здания Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) остается напряженной. Здание ГРВЗ по-прежнему оцеплено сотрудниками патрульной полиции МВД и военной полиции Минобороны Грузии. На входе в здание ГРВЗ полицейские проверяют документы.

Грузинские правоохранительные органы намерены держать оцепление до тех пор, пока из здания ГРВЗ не выйдет российский офицер Константин Пичугин. Он, по информации департамента контрразведки МВД Грузии, является подполковником ГРУ РФ и занимался разведдеятельностью на территории Грузии.

В среду вечером глава МВД Грузии Вано Мерабишвили на специальном брифинге объявил, что сотрудники департамента контрразведки МВД Грузии задержали четырех офицеров ГРВЗ и более десяти граждан Грузии. Их обвиняют в разведдеятельности.

По его словам, в Грузии задержаны четыре человека: полковник ГРУ Александр Савва, который являлся руководителем группы, подполковник ГРУ Дмитрий Казанцев, в Батуми - подполковник ГРУ Алексей Завгородний и майор ГРУ Александр Баранов.

"Сетью руководил офицер российской военной разведки полковник Анатолий Синицын, который является организатором теракта в Гори 1 февраля 2005 года. Операциями он руководил из Еревана, из военной части 44843 ВС РФ", - утверждает Мерабишвили.

В данный момент, по заявлениям грузинской стороны, в здании ГРВЗ скрывается подполковник ГРУ Константин Пичугин. В связи с этим штаб ГРВЗ и вся прилегающая к нему территория оцеплена.

"Департамент контрразведки потребовал от командования ГРВЗ выдать Пичугина, но пока ответа нет. В МВД подозревают, что поскольку ГРВЗ пользуется правом дипломатической неприкосновенности, его представители попытаются вывезти разыскиваемого из Грузии", - не исключает Мерабишвили. Его высказывания приводит агентство Новости-Грузия.

"МВД Грузии ставит категорическое требование о выдаче Пичугина", - отметил глава МВД Грузии.

Министр сообщил, что помимо четырех российских офицеров, также задержаны 11 граждан Грузии, которые обвиняются в измене родине и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщил Мерабишвили, контрразведкой выявлена сфера интересов группировки - это обороноспособность Грузии, программы интеграции в НАТО и планы развития страны, вопросы энергобезопасности, оппозиционно настроенные партии и НПО, отдельные подразделения Минобороны Грузии, данные о личном составе и вооружении грузинской армии, о грузах военного назначения, о тренингах подразделений МВД и Минобороны Грузии, информация о военных закупках, морских портах, железнодорожных коммуникациях и грузообороте, а также данные о расположенных в зонах конфликтов военных подразделениях.

Глава ведомства пообещал, что в ближайшие часы МВД Грузии распространит кадры оперативной видеосъемки о задержании указанных лиц.

РИА «Новости»