ООН требует восстановить перемирие между Израилем и ХАМАС

Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Израиль второй день подряд продолжает массированную бомбардировку сектора Газа, а ХАМАС - ведет ракетные обстрелы израильской территории.

По последним данным, погибли более 270-и палестинцев и один израильтянин, почти 700 палестинцев и четверо израильтян ранены.

Израиль заявил, что проводит операцию в ответ на постоянные ракетные обстрелы его территории из сектора Газа.

Радио Свобода