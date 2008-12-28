ООН требует восстановить перемирие между Израилем и ХАМАС
12:57, 28 декабря 2008Мир
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Уже погибли более 270-и палестинцев
Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.
Израиль второй день подряд продолжает массированную бомбардировку сектора Газа, а ХАМАС - ведет ракетные обстрелы израильской территории.
По последним данным, погибли более 270-и палестинцев и один израильтянин, почти 700 палестинцев и четверо израильтян ранены.
Израиль заявил, что проводит операцию в ответ на постоянные ракетные обстрелы его территории из сектора Газа.
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