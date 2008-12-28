ООН требует восстановить перемирие между Израилем и ХАМАС

12:57, 28 декабря 2008
Мир
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Уже погибли более 270-и палестинцев

Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.  

Израиль второй день подряд продолжает массированную бомбардировку сектора Газа, а ХАМАС - ведет ракетные обстрелы израильской территории. 

По последним данным, погибли более 270-и палестинцев и один израильтянин, почти 700 палестинцев и четверо израильтян ранены.

Израиль заявил, что проводит операцию в ответ на постоянные ракетные обстрелы его территории  из сектора Газа.

Радио Свобода

 

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