Россия разворачивает новую артиллерийскую бригаду на украинском направлении - волонтеры

Российское военное ведомство разворачивает в Южном военном округе в г. Майкопе (Адыгея) новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр), говорится в расследовании InformNapalm.

Помимо 152-мм дальнобойных гаубиц "МСТА", реактивных систем залпового огня "Ураган" и противотанковых комплексов, бригада оснащается беспилотниками, разведывательными комплексами и автоматизированными системами управления.

По планам МО РФ, в дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы "Коалиция", а также модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган-М". Формирование новой воинской части началось в конце 2016 года, завершить же процесс планируется до конца 2017 года.

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По мнению военных экспертов, консультирующих InformNapalm, с формированием новой 227-й артбригады, возможно два варианта: передача одного реактивного дивизиона 943-го РЕАП (всего в составе полка 3 д-на, 24 ПУ РСЗО "Ураган") в состав 227-й Абр, и сохранением 943-го в составе 2-х дивизионов. Или же с полным расформированием 943-го РЕАП, за счёт формирования новой 227-й артиллерийской бригады.

Есть основания полагать, что новая 227-я АБр войдёт в состав формируемой в Ростовской области армии, которая уже представлена новой 150-й мотострелковой дивизией (основными донорами в процессе формирования которой являются 33-я ОМСБР(г) из той же Адыгеи, 205-я ОМСБр из Ставропольского края) и зенитно-ракетной бригадой.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка обнаружила признаки подготовки российских войск к наступлению на Донбассе.