"Иран играет с огнем!": Трамп предупредил Тегеран, что не будет таким добрым, как Обама

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал отношения Ирана и США.

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«Иран играет с огнем - они не ценят, каким «добрым» по отношению к ним был президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написал Трамп.

Ранее Трамп не исключил военный ответ на ракетные испытания Ирана.