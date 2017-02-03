"Иран играет с огнем!": Трамп предупредил Тегеран, что не будет таким добрым, как Обама
15:18, 03 февраля 2017Мир
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Ранее Трамп не исключил военный ответ на ракетные испытания Ирана.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал отношения Ирана и США.
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«Иран играет с огнем - они не ценят, каким «добрым» по отношению к ним был президент Барак Обама. Я таким не буду!», - написал Трамп.
Ранее Трамп не исключил военный ответ на ракетные испытания Ирана.
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