В Белом доме опровергли смягчение санкций против ФСБ России

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что данные действия - формальные, они не сигнализируют об ослаблении санкций, передает Reuters.

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать данный указ Минфина США в качестве сдвига в политике по отношению к РФ, он заявил: "Нет. Это, насколько я понимаю, формальный курс действий".

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Также Спайсер посоветовав обратиться за подробными комментариями в Минфин США.

Ранее 2 февраля Минфин США опубликовал документ, в котором отмечается, что "действия и сделки с участием ФСБ России "за определёнными исключениями" теперь разрешаются". То есть фактически власти США приняли решение смягчить санкции в ФСБ РФ.