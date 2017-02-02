США ослабили санкции против ФСБ России

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отмечается, что Управление по контролю над иностранными активами Государственного казначейства США опубликовало директиву "Генеральная лицензия (GL) 1". Этот документ позволяет определенные операции по экспорту, реэкспорту, распространение и использование некоторых продуктов информационных технологий, которые были запрещены исполнительными указами предыдущего президента Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

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Американским компаниям, по разрешению Минфина, позволено тратить ежегодно не более 5 тыс. долларов на приобретение в ФСБ России лицензий, разрешений на продукты информационных технологий.

В то же время сказано, что американским компаниям запрещается вывоз, реэкспорт или передача любых товаров и услуг в Крым, который определен территорией Украины.

Напомним, 29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву.

Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали 6 физических лиц.

Как ранее сообщал УНИАН, власти США обвиняли Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии.