Трамп призвал фармкомпании вернуть производство в США в обмен на льготы
Президент США Дональд Трамп призвал американские фармацевтические компании возвращать в США свои производства, дабы снизить стоимость лекарств, при этом, пообещав компаниям льготы.
Об этом сообщил Трамп на своей странице Facebook по итогам встречи с топ-менеджерами этих компаний, передает 112 Украина.
При этом глава государства пообещал таким компаниям льготы.
"Сегодня я встретился с руководителями фармацевтических компаний в Белом доме. Они добились экстраординарных успехов, но цены на лекарства заоблачные. Мы должны получить более низкие цены, мы должны получить еще больше инновации", - пишет Трамп.
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Трамп "предложил руководителям вернуть свои компании обратно свои в Соединенные Штаты". "Наша торговая политика будет выставлять приоритеты", - пообещал он.
По его словам, неправильно, что в США без особых барьеров поступают лекарства произведенные в других странах.
"У наших фармацевтических фирм есть большие финансовые ресурсы, чтобы ускорить развитие новых лекарств", - заключил он.