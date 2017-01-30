Трамп намерен обязать въезжающих в США сообщать об интернет-активности - СМИ

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, передает republic.ru.

По информации телеканала, иностранцам могут отказать во въезде в США, если они не согласятся предоставлять информацию о посещаемых ими сайтах, соцсетях и об их сохраненных телефонных номерах.

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Сейчас вопрос находится на стадии «предварительного обсуждения», добавляет CNN.

Ранее Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов. Согласно документу, въезд в страну на 90 дней запрещается гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, также на 120 дней приостановлено размещение беженцев.