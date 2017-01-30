Трамп намерен обязать въезжающих в США сообщать об интернет-активности - СМИ
01:17, 30 января 2017Мир
1190 0
Администрация президента США Дональда Трампа может обязать въезжающих в США иностранных граждан отчитываться об интернет-активности.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, передает republic.ru.
По информации телеканала, иностранцам могут отказать во въезде в США, если они не согласятся предоставлять информацию о посещаемых ими сайтах, соцсетях и об их сохраненных телефонных номерах.
Читайте такжеGoogle срочно возвращает своих сотрудников в США после указа Трампа об иммигрантах
Сейчас вопрос находится на стадии «предварительного обсуждения», добавляет CNN.
Ранее Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов. Согласно документу, въезд в страну на 90 дней запрещается гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, также на 120 дней приостановлено размещение беженцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало президентства Трампа