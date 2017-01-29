Мировые лидеры осудили антииммигрантский указ Трампа

Многие мировые лидеры резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.

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С резким осуждением этого решения выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-служба Меркель распространила заявление, в котором говорится, что борьба с терроризмом не может использоваться в качестве оправдания того, что представители определенных наций или вероисповедания автоматически подпадают под подозрение, сообщет Русская служба Би-би-си.

Мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, назвал этот запрет постыдным и жестоким. Эта новая политика, по его словам, полностью сводит на нет такие ценности, как свобода и терпимость, на которых основана Америка.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил свое отношение к решению Трампа в Твиттере, заверив, что канадские власти будут по-прежнему давать прибежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны".

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Ранее Министерство по национальной безопасности США заявило, что запрет будет касаться и тех граждан из перечисленных семи стран, которые имеют двойное гражданство.

Однако канадские власти заявляют, что на людей с канадским паспортом это распространяться не будет".

"Мы получили заверения, что к канадским гражданам, путешествующим с канадскими паспортами, будут применяться общие правила", - пояснила представитель Трюдо в разосланном по электронной почте заявлении.

В самих Соединенных Штатах ряд губернаторов и глав местных администраций также назвали введенный запрет незаконным.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли назвал распоряжение Трампа "самым некомпетентным, недейственным, провокационным и опасным" решением, какое когда-либо предпринимала администрация Белого дома.

По мнению губернатора Вирджинии Терри Маколиффа, этот указ будет способствовать разжиганию ненависти в адрес Соединенных Штатов и американцев, живущих в других странах.

Организаторы голливудской церемонии вручения "Оскара", которая пройдет в конце февраля, выразили глубокое огорчение в связи с тем, что в результате запрета иранский кинорежиссер Асгар Фархади, номинированный на премию, возможно, не сможет приехать на церемонию.

В то же время решение Трампа поддержали лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс и бывший глава националистической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж.

Вилдерс, в настоящий момент лидирующий по популярности в опросах общественного мнения, выступает за введение аналогичного запрета в Нидерландах и уже пообещал запретить мусульманам въезд в страну в случае своей победы на выборах в марте, так как "ислам и свобода несовместимы".

Найджел Фарадж заявил, что Дональда Трампа выбрали именно для того, чтобы он проводил жесткую политику.

"Его выбрали, чтобы он делал все, что в его силах, чтобы защитить Америку от проникновения террористов "Исламского государства". В списке семь государств, и он имеет полное право это делать, этот мандат ему выдали при избрании", - заявил Фарадж.