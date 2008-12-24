170 человек на 6 часов застряли на высочайшем колесе обозрения (фото)
Двоих пришлось госпитализировать
Более 170 человек, включая многих иностранных туристов, стали заложниками высочайшего в мире колеса обозрения в Сингапуре, внезапно остановившегося во вторник вечером из-за короткого замыкания.
|Фото Reuters
Как сообщает NEWSru, пассажиры "провисели" в воздухе более 6 часов, прежде чем гигантский аттракцион удалось вновь привести в движение.
|Фото АР
Тех, кто находился ближе к земле, спасателям удалось спустить с помощью веревок. Остальным пришлось томиться ожиданием в своих кабинках, каждая из которых вмещает до 28 человек.
В течение этого времени туристы имели возможность поддерживать связь с администрацией через переговорные устройства, а также получить от спасателей еду и воду.
Движение колеса обозрения было возобновлено лишь к полуночи. Двоих пассажиров пришлось госпитализировать - страдающую от головокружения 70-летнюю женщину и мальчика, испытывавшего тошноту.
Это уже третий сбой в работе сингапурского колеса обозрения с момента его открытия в феврале этого года, отмечает ИТАР-ТАСС. Оно имеет высоту 165 м и считается самым большим в мире, превышая на 30 м известный аналог в Лондоне.
Работа аттракциона, построенного по японской технологии, приостановлена до завершения расследования.