170 человек на 6 часов застряли на высочайшем колесе обозрения (фото)

Более 170 человек, включая многих иностранных туристов, стали заложниками высочайшего в мире колеса обозрения в Сингапуре, внезапно остановившегося во вторник вечером из-за короткого замыкания.

Как сообщает NEWSru, пассажиры "провисели" в воздухе более 6 часов, прежде чем гигантский аттракцион удалось вновь привести в движение.

Тех, кто находился ближе к земле, спасателям удалось спустить с помощью веревок. Остальным пришлось томиться ожиданием в своих кабинках, каждая из которых вмещает до 28 человек.

В течение этого времени туристы имели возможность поддерживать связь с администрацией через переговорные устройства, а также получить от спасателей еду и воду.

Движение колеса обозрения было возобновлено лишь к полуночи. Двоих пассажиров пришлось госпитализировать - страдающую от головокружения 70-летнюю женщину и мальчика, испытывавшего тошноту.

Это уже третий сбой в работе сингапурского колеса обозрения с момента его открытия в феврале этого года, отмечает ИТАР-ТАСС. Оно имеет высоту 165 м и считается самым большим в мире, превышая на 30 м известный аналог в Лондоне.

Работа аттракциона, построенного по японской технологии, приостановлена до завершения расследования.