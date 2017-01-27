Трамп заблокировал одобренный Обамой транш в 221 миллион долларов для Палестины
Президент США Дональд Трамп заморозил транш в 221 млн долл., выделенный его предшественником Бараком Обамой Палестине в последние часы его президентства.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно сообщению, Администрация Трампа уже уведомила об этом решении премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу.
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В Госдепартаменте США отметили, что с новым руководителем пересмотрит принятое предыдущей администрацией решение и, возможно, скорректирует его в соответствии с приоритетами администрации Трампа или отменит.
Ранее УНИАН сообщал, что экс-президент Барак Обама отправил Палестине 221 миллион долларов в последние часы пребывания на посту президента США. Отмечается, что перечисленные Палестине средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.