Обама отправил Палестине более $200 миллионов в последние часы своего президентства - СМИ

Экс-президент Барак Обама отправил Палестине 221 миллион долларов в последние часы пребывания на посту президента США. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно информации издания, таким действиям Обамы пыталась помешать Республиканская партия.

Источники в Госдепартаменте рассказали, что соответствующее письмо с уведомлением о перечислении Палестине этой суммы, было направлено в Конгресс за несколько часов до инаугурации Трампа.

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Отмечается, что перечисленные Палестине средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Часть суммы должна пойти на поддержку реформ в сфере безопасности, политических преобразований.

Кроме того, администрация Обамы выделила 4 миллиона долларов на программы по борьбе с изменением климата и 1,25 миллиона долларов для различных гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год действие санкций в отношении России за ее агрессии в Украине.

"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в распоряжении американского президента.

"Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 отношении России", - отметил Обама.