Фийон представил документы о работе своей жены в парламенте

Прокуратура Франции в среду начала предварительное расследование в связи с обвинениями в адрес Фийона, касающихся растраты государственных средств, передает Русская служба Би-Би-Си.

Документы о рабочей деятельности Пенелоп Фийон передал прокуратуре адвокат политика Антонен Леви.

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Адвокат заявил, что представители Фийона согласны обсуждать это дело с прокуратурой "так часто, как это необходимо".

Как сообщал УНИАН, французское издание Le Canard Enchaine ранее сообщило, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте.

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон отверг выдвигаемые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей супруге 500 тысяч евро в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.