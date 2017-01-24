ЕС считает решение Израиля о строительстве поселений не соответствующим международному праву

22:21, 24 января 2017
Мир
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Европейский союз считает решение властей Израиля о строительстве сотен новых единиц жилья на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме не соответствующим нормам международного права.

REUTERS

Это следует из распространенного внешнеполитической службой ЕС пресс-релиза, передает ТАСС.

«Продолжающееся расширение поселений, незаконное с точки зрения международного права, так как оно противоречит резолюции Совбеза ООН 2334, идет в разрез и с многолетней политикой ЕС, а также с рекомендациями «ближневосточного квартета» (США, ЕС, ООН и РФ)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что лишь решение, основанное на принципе «два государства для двух народов», может привести к миру.

«Действия же израильских властей подрывают перспективы жизнеспособного мирного урегулирования», - подчеркивается в пресс-релизе.

ЕС сожалеет о мерах, на которые идет руководство израильского государства, несмотря на «серьезную озабоченность мирового сообщества и протесты, которые звучат на самых разных уровнях».

Ранее руководство Израиля разрешило строительство 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана. В воскресенье израильские власти одобрили строительство 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. В ООН обе этих области считаются оккупированной Израилем территорией. Решения были приняты, несмотря на принятую 23 декабря СБ ООН резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях.

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Руководство Палестины потребовало от международного сообщества «призвать к ответу» власти израильского государства и призвало страны мира к немедленным действиям.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась.

Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.

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