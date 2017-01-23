Трамп не захотел разглашать содержание записки, оставленной ему Обамой

Тем не менее, разглашать содержание послания широкой публике он отказался, сообщает New York Post.

Трамп отметил, что «это было очень мило с его (Обамы — ред. ) стороны» и он очень «признателен». Тем не менее, он подчеркнул: «Мы не сообщим прессе, что было в этом письме».

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Письмо, передаваемое от уходящего президента США преемнику на посту главы государства, является старой традицией Белого дома. Обычно послание оставляется в ящике рабочего стола Овального кабинета.