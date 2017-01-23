Трамп не захотел разглашать содержание записки, оставленной ему Обамой
08:38, 23 января 2017Мир
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Новый президент США Дональд Трамп ознакомился с запиской, оставленной ему в Овальном кабинете его предшественником Бараком Обамой.
Дональд Трамп / REUTERS
Тем не менее, разглашать содержание послания широкой публике он отказался, сообщает New York Post.
Трамп отметил, что «это было очень мило с его (Обамы — ред. ) стороны» и он очень «признателен». Тем не менее, он подчеркнул: «Мы не сообщим прессе, что было в этом письме».
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Письмо, передаваемое от уходящего президента США преемнику на посту главы государства, является старой традицией Белого дома. Обычно послание оставляется в ящике рабочего стола Овального кабинета.
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