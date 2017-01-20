Обама оставил записку Трампу в Белом Доме

44-й президент США Барак Обама оставил своему преемнику Дональду Трампу записку в Овальном кабинете в Белом Доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого Дома.

Сообщается, что записку Обама оставил в верхнем ящике рабочего стола.

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При этом Обама отметил, что будет скучать за Белым домом. На своей странице в Twitter он написал, что считает «служение народу» большой честью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США. Церемония проходит в Белом Доме. Сейчас на предварительные мероприятия уже прибыли Дональд Трамп с женой Меланией и супруги Обама.