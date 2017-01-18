В США госпитализирован бывший президент Буш-старший
10:35, 18 января 2017Мир
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Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в Хьюстоне.
Джордж Буш-старший / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал CBS Houston.
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По словам начальника аппарата бывшего президента Жака Беккера, Буш, которому 92 года, находится в стабильном состоянии и "с ним все в порядке".
Буш, как ожидается, вернется домой через несколько дней, сказал Беккер.
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