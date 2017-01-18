Кандидат в президенты Франции едва не получил пощечину (видео)

Это случилось в Бретани на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, передает ТСН со ссылкой на BFM TV.

Вальс здоровался с людьми, которые проходили мимо. Один из них попытался дать экс-премьеру пощечину, но охранники повалили парня на землю и не дали этого сделать.

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Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgsopic.twitter.com/kxm9e12tr2 — Sihame Assbague (@s_assbague) January 17, 2017

По данным СМИ, нападающим был 19-летний парень. Он был задержан по обвинению в насилии против человека на государственной должности.