Кандидат в президенты Франции едва не получил пощечину (видео)
01:54, 18 января 2017Мир
2681
В Интернете появилось видео, как кандидат в президенты Франции от социалистов, бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс едва не получил пощечину.
Мануэль Вальс / REUTERS
Это случилось в Бретани на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, передает ТСН со ссылкой на BFM TV.
Вальс здоровался с людьми, которые проходили мимо. Один из них попытался дать экс-премьеру пощечину, но охранники повалили парня на землю и не дали этого сделать.
Читайте такжеИспанский подросток ударил премьер-министра страны (видео)
Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgsopic.twitter.com/kxm9e12tr2— Sihame Assbague (@s_assbague) January 17, 2017
По данным СМИ, нападающим был 19-летний парень. Он был задержан по обвинению в насилии против человека на государственной должности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter