У Совета Европы есть доказательства о 6 тайных авиарейсах ЦРУ

Председатель следственной комиссии Совета Европы по расследованию вопросов о секретных тюрьмах ЦРУ на территории Европы Дик МАРТИ сообщил, что имеет доказательства осуществления ЦРУ незаконных тайных перевозок подозреваемых в терроризме через территорию ЕС и стран - кандидатов на вступление в Европейский Союз, сообщает “Немецкая волна”.

По словам Д.МАРТИ, доказательства в виде фотографий ему предоставили граждане Великобритании, которые увлекаются наблюдениями за полетами самолетов. Д.МАРТИ имеет документальные подтверждения, что ЦРУ осуществило по крайней мере 6 тайных рейсов на территории Европы.

Д.МАРТИ отмечает, что руководители 14 государств – членов Совета Европы не говорят правду о таких перевозках и отказываются помогать расследованию, а правительства Польши и Румынии к тому же скрывают существование на их территории секретных тюрем ЦРУ. По словам Д.МАРТИ, в настоящее время общественность молчит, поскольку речь идет, по большей части, о незаконном поведении с людьми, которые исповедуют ислам. Но не известно, кто может очутиться на их месте завтра.

Как сообщалось, в июне 2006 года председатель комиссии Совета Европы по расследованию вопросов о секретных тюрьмах ЦРУ на территории Европы Д.МАРТИ заявил, что 14 стран Европы оказывали содействие ЦРУ в незаконной транспортировке подозреваемых в терроризме. Основными пунктами переправки подозреваемых в терроризме были названы аэропорты в Польше и Румынии.

6 сентября 2006 года Президент США Джордж БУШ признал факт существования секретных тюрем ЦРУ, не называя, однако, точных мест их нахождения.