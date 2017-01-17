Neue Zürcher Zeitung: Начало новой эры для Европы

Об этом пишет Никлаус Нусплигер в статье "Начало новой эры для Европы", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

После шокирующей победы Дональда Трампа, многие чиновники, дипломаты и политики в Брюсселе надеялись на то, что все будет не так плохо. Как и все его предшественники со времен Второй мировой войны, будущий американский президент также признает геополитическое значение НАТО и ЕС. Эти надежды подкрепили будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон и будущий министр обороны и Джеймс Мэттис, которые во время слушаний в сенате раскритиковали Россию и поддержали НАТО.

Бесцеремонные нападки

Поэтому еще большее раздражение вызвало интервью, которое Трамп дал незадолго до вступления в должность в своей башне на Манхэттене немецкому "Bild" и британской "The Times". Впервые после выборов, "избранный президент" подробно прокомментировал позицию в отношении Европы – при этом, он грозил немецкой автомобильной промышленности огромными штрафными, противоречащими ВТО, назвал НАТО "устаревшим", а "брексит" "замечательным", и завершил все прогнозом, что ЕС покинут и другие страны.

Наблюдения Трампа довольно спорные, поэтому министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц смог убедить Совет ЕС по международным отношениям в том, что новое правительство можно судить только по его поступкам. Кроме того, представители Европейской комиссии и НАТО отреагировали на интервью подчеркнуто спокойно. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был действительно обеспокоен, но подчеркнул, что считает, что Соединенные Штаты в будущем также будут заинтересованы в партнерстве с Европой.

Но заявления Трампа показывают, что будущий президент США инициирует начало новой эры, потому что он совершенно по-новому смотрит на мир по ту сторону Атлантики. До сих пор, республиканцы и демократы считали НАТО опорой американской политики безопасности. Бесспорным было и то, что политически стабильная Европа и рыночные отношения – также в интересах США. На саммите НАТО в июле в Польше Барак Обама призвал европейцев к сотрудничеству и мягкому "брекситу", чтобы предотвратить ослабление послевоенной архитектуры Запада и США на фоне российской агрессии.

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Трамп "большой поклонник" всего чего угодно, но его мало интересует ЕС. Он даже сказал, что ему безразлично, продолжит ли существовать ЕС. Он считает союз средством реализации немецких интересов, который был создан, "чтобы привлечь к торговле Соединенные Штаты". Британцам, после "брексита", он пообещал скорое завершение торгового соглашения.

Быстрее, чем ожидалось, начали сбываться опасения уходящего посла США в Брюсселе, Энтони Гарднера. Недавно он утверждал, что бывший глава британской националистической партии UKIP и первый сторонник "брексита" Найджел Фарадж значительно повлияли на взгляды Трампа в отношении Европы. Будущего президента США Гарднер предостерег от "безумия", которым может стать поддержка раскола ЕС.

Стимул для противников ЕС

Своим экономическим протекционизмом, скептицизмом в отношении миграции и критикой решений Ангелы Меркель во время миграционного кризиса Трамп укрепляет позиции правых противников ЕС в Западной Европе. Презрение Трампа к ЕС, свободной прессе и разделению власти также служат стимулом для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера Польши Ярослава Качиньского. Ранее их авторитарные нарушения верховенства закона повлекли за собой предупреждения Вашингтона. Теперь оба надеются на союзника в конфронтации с ЕС, от которого они ожидают финансовых поступлений и открытого рынка, но без политического вмешательства.

Качиньский неоднозначно относится к Трампу из-за его возможного сближения с российским президентом Владимиром Путиным и критики НАТО. В одном из интервью, Трамп двусмысленно высказался о Путине и подтвердил, что НАТО устарело, потому что, якобы, не борется с терроризмом. Кроме того, "очень несправедливо по отношению к США", что только 5 из 22 союзников выделяют согласованные 2 процента от валового внутреннего продукта на оборону (на самом деле, в НАТО входят 28 стран. Для Исландии существуют данные только 2012 года, согласно которым, островное государство выделяло 0,13 процентов от ВВП на оборону). Но Трамп сказал, что НАТО имеет для него важное значение. Тем не менее, противоречивые сигналы вызвали неопределенность в военном альянсе.

Опасная неопределенность

Даже если прагматики в правительстве и будут сдерживать Трампа, вполне возможно, что эксцентричный лидер из-за своего каприза вернет отправленных в Польшу в рамках НАТО американских солдат. Инсайдер в Брюсселе называет эту неопределенность практически приглашением для Путина, изучить границы дозволенного на восточном фланге НАТО.

Во время пребывания Трампа в Белом доме Европа может рассчитывать на США лишь условно. Лучшим ответом станет единство Европы, сказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро. Вполне возможно, что европейцы создадут оборонный союз ЕС. Но, учитывая положение ЕС, сложно сказать, хватит ли у них для этого сил.