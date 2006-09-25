Папа Римский встретится с мусульманами

Сегодня в окрестностях Рима состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI и послов крупнейших исламских государств, а также деятелей и духовных лидеров мусульман.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,цель встречи – снять разногласия между католиками и мусульманами, которые возникли в последнее время.

Заявления, сделанные понтификом в Баварии, вызвали волну возмущения в мусульманском мире, сравнимую с реакцией на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.