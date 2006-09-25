Папа Римский встретится с мусульманами
09:19, 25 сентября 2006Мир
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На встрече планируется снять разногласия
Сегодня в окрестностях Рима состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI и послов крупнейших исламских государств, а также деятелей и духовных лидеров мусульман.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,цель встречи – снять разногласия между католиками и мусульманами, которые возникли в последнее время.
Заявления, сделанные понтификом в Баварии, вызвали волну возмущения в мусульманском мире, сравнимую с реакцией на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
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