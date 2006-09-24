Евросоюз намерен расширить список невъезных белорусов

Европейский Союз расширит список белорусских высокопоставленных чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС. В ближайшее время к нему добавят минимум четыре фамилии. Этот шаг стал ответом Евросоюза на приговор экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру КОЗУЛИНУ, который получил пять с половиной лет лишения свободы за организацию акций протеста оппозиции 25 марта 2006 года, передает радио «Свобода».

Напомним, в среду Минский городской суд отклонил апелляцию экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера Социал-демократической партии А.КОЗУЛИНА и оставил в силе приговор, вынесенный в июле этого года судом Московского района белорусской столицы.

Практически сразу же чиновники, принимавшие непосредственное участие в этом процессе, оказались в прицеле внимания Евросоюза. И хотя точные фамилии потенциальных «невъездных» пока неизвестны, мало кто сомневается, что это люди, связанные с приговором в отношение А.КОЗУЛИНА.

В настоящее время список уточняется со всеми странами Евросоюза и может официально начать действовать уже через 2-3 недели. Таким образом, после расширения список белорусских чиновников будет увеличен с 31 до 35 фамилий.

Список «невъездных» в страны Евросоюза и США возглавляет президент страны Александр ЛУКАШЕНКО. Помимо него, в список включены министр внутренних дел Владимир НАУМОВ, секретарь Совета Безопасности Виктор ШЕЙМАН, командир спецназа внутренних войск Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО и экс-министр внутренних дел Юрий СИВАКОВ – из-за подозрений в причастности к похищениям и убийствам лидеров оппозиции.

Между тем, в Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что считают очередной документ «дежурным» и никоим образом не способным претендовать на серьезное рассмотрение в Минске. «Позиция белорусского руководства ни в каких корректировках извне не нуждается. Это наша принципиальная позиция, и менять ее мы не намерены», - заявил пресс-секретарь белорусского МИД Андрей ПОПОВ.