На этой неделе Совбез ООН снова может принять антиизраильскую резолюцию - СМИ

Об этом пишет IzRus.co.il.

Издание напоминает, что 23 декабря 2016 года Совбез ООН впервые принял резолюцию о незаконности израильских поселений на "оккупированных палестинских территориях". США впервые не использовали право вето, блокировавшее все антиизраильские резолюции в Совбезе ранее.

Читайте такжеВ МИД Израиля раскритиковали ближневосточный саммит в Париже

В материале говорится, что на фоне нестабильности в соседних государствах, из-за чего страдают в том числе и страны Запада, Израиль – островок спокойствия. Но для американского руководства нет более актуальной проблемы, чем строительство израильских поселений.

Отмечается, что 17 января 2017 года в Совбезе ООН состоится специальное заседание о положении дел на Ближнем Востоке. Но речь на нем пойдет не о ситуации в проблемных странах, таких, как Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, а об Израиле.

Первоначально это заседание было назначено на 12 января, однако, его срочно перенесли на 17-е. По мнению министра обороны и бывший глава МИДа Израиля Авигдор Либерман, сделано это явно для того, чтобы использовать в обсуждении и принятии резолюции СБ ООН решения мирной парижской конференции по Ближнему Востоку, которая состоялась 15 января, но и выдать их как мнение международного сообщества.

В том, что они будут антиизраильские, сомневаться не приходится, пишет издание. Как и в том, что США опять воздержатся от вето – прецедент уже создан.

Читайте такжеФранция предлагает устроить переговоры Нетаньяху и Аббаса в Париже

Если Палестину признают государством и полноправным членом ООН, она сможет сама подавать в международные судебные инстанции иски против Израиля. За этим последуют санкции, контуры которых уже видны. Список компаний, осуществляющих деятельность на территориях за "зеленой чертой", а потому подлежащих международному бойкоту, готовит организация BDS – главное движение по "делегитимации Израиля".

Издание отмечает, что таким образом, последняя неделя Барака Обамы на посту президента США пройдет под эгидой борьбы с Израилем.