Новая встреча по урегулированию на Ближнем Востоке может состояться до конца года
Новая международная конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта может состояться до конца года.
Об этом говорится в итоговом заявлении завершившейся в Париже второй подобной конференции, передает ТАСС.
"Участники встречи выразили готовность вновь собраться для оценки прогресса до конца года", - говорится в документе.
Читайте такжеИзраиль продолжит строить поселения на Западном берегу Иордана - министр Беннетт
Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта созывалась по инициативе Франции дважды. Палестина и Израиль от участия отказались.
Как сообщалось, глава МИД Франции Жан-Марк Эро по итогам конференции заявил, что Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса в Париже.
Госсекретарь США Джон Керри заверил Нетаньяху, что состоявшаяся конференция не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН.
Напомним, 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил нынешнюю политику Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима. В ответ Израиль решил сократить финансовые взносы в ООН.