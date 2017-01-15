Новая встреча по урегулированию на Ближнем Востоке может состояться до конца года

Об этом говорится в итоговом заявлении завершившейся в Париже второй подобной конференции, передает ТАСС.

"Участники встречи выразили готовность вновь собраться для оценки прогресса до конца года", - говорится в документе.

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Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта созывалась по инициативе Франции дважды. Палестина и Израиль от участия отказались.

Как сообщалось, глава МИД Франции Жан-Марк Эро по итогам конференции заявил, что Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса в Париже.

Госсекретарь США Джон Керри заверил Нетаньяху, что состоявшаяся конференция не приведет к появлению новой резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил нынешнюю политику Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима. В ответ Израиль решил сократить финансовые взносы в ООН.