Израиль решил сократить финансирование ООН

Израиль сократит в этом году свой взнос в ООН на 6 миллионов долларов, выражая таким образом протест против резолюции Совета безопасности ООН, которая требовала от страны прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Государство Израиль принял решение сократить значительную часть нашего ежегодного взноса (в ООН), а именно 6 миллионов долларов", - заявил сегодня спикер Министерства иностранных дел Израиля.

Израильский посол при ООН Дэнни Данон написал в Twitter, что эта сумма в 6 миллионов долларов соответствует той части бюджета ООН, "которая идет на финансирование антиизраильских органов". "Для Израиля неприемлемо финансировать эти учреждения", - заявил он.

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Согласно данным израильских средств массовой информации, страна ежегодно платит взнос в ООН на общую сумму в примерно 40 миллионов долларов. "Настроено" в стране, в частности, считают Отдел ООН по правам палестинцев.

Как сообщалось, в принятой 23 декабря 2016 года резолюции Совета безопасности ООН отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета безопасности, в том числе Украина.