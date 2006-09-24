Кому в Китае жить хорошо: нищий сумел заработать $3000 за месяц

Неизвестный нищий в городе Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на западе КНР, сумел "заработать" в августе 2006 года 25,16 тыс. юаней ($3,18 тыс.).

Этот факт подтвержден записями в потерянном дневнике нищего, который нашел местный журналист, сообщает Newsru. Свой дневник нищий соорудил из обрывков оберточной бумаги.

В августе ежедневный доход автора дневника от его промысла составил в среднем 2,87 тыс. юаней ($362,8) в "рабочий" день. Поэтому 16 августа, например, он позволил себе отдохнуть, сославшись на сильный дождь в тот день.

Согласно наблюдениям журналиста, нашедшего дневник, в Урумчи многие товарищи удачливого нищего "зарабатывают" по несколько сотен юаней в день. Чаще всего это удается старикам и подросткам.