Официальное заявление Саудовской Аравии по информации о гибели бин Ладена

Саудовская Аравия официально опровергла информацию о существовании данных о гибели Усамы Бен ЛАДЕНА, передает радио “Эра”.

В заявлении королевства отмечается, что у Саудовской Аравии нет доказательств, подтверждающих сообщения масс-медиа о гибели лидера «Аль-Каиды». Ранее французская газета «Републикен» распространила информацию о том, что якобы Усама Бен ЛАДЕН умер от тифа, и об этом известно спецслужбам Саудовской Аравии и Франции. Накануне президент Жак ШИРАК отрицал существование у правительства какой-либо информации о гибели Бен ЛАДЕНА.