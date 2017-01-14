Немецкие спецслужбы подготовили доклад с обвинениями в адрес России - СМИ

Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - "Психологические операции"). На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала Der Spiegel.

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Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами, сообщает Deutsche Welle.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

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Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание 12 декабря и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он.

В этом году в Германии пройдут парламентские выборы.

"Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава Альянса.