Немецкие спецслужбы подготовили доклад с обвинениями в адрес России - СМИ
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе.
Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - "Психологические операции"). На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала Der Spiegel.
Читайте такжеКандидат на пост главы Пентагона Мэттис назвал Россию одной из главных угроз США
Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами, сообщает Deutsche Welle.
Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.
Читайте такжеВопреки санкциям: российский министр посетит саммит в Берлине
Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание 12 декабря и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он.
В этом году в Германии пройдут парламентские выборы.
"Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава Альянса.