Трамп и его команда решили проигнорировать экономический форум в Давосе

Избранный президент США Дональд Трамп не будет посылать своего представителя на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет 17-20 января, сообщает Bloomberg.

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«Никто не поедет (на ВЭФ - ред.)», – приводит агентство заявление пресс-секретаря Трампа Хоупа Хикса.

Неназванный высокопоставленный представитель команды Трампа пояснил Bloomberg, что избранный президент решил, что его присутствие на форуме в Давосе станет предательством его предвыборных заявлений, которые помогли ему победить на выборах. В частности, во время своей предвыборной кампании Трамп называл своего соперника Хиллари Клинтон «глобалистом» и позиционировал себя как защитника рабочего класса от нечестной экономической системы, напоминает агентство.

Blomberg добавляет, что основатель и директор ВЭФа Клаус Шваб встречался с членами команды Трампа в декабре.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 17-20 января.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не поедет в Давос.

Зато в этом году форум впервые посетит глава КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. В общем в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.