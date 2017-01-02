Меркель и Олланд в этом году не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 17-20 января. Об этом со ссылкой на агентство dpa и организаторов, передает Deutsche Welle.

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По их данным, федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня.

К 2015 году Меркель регулярно посещала форум в Давосе.

Не приедет в Давос в этом году и президент Франции.

Зато в этом году форум впервые посетит глава КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. В общем в Давосе ждут более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.