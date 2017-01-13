СМИ узнали, как чеченских военных готовят к сирийской "командировке" (фото)

Один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон "Север" и входящего ныне в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ (ФСВНГ), переслал "Новой газете" две брошюры.

По свидетельству источника, эти брошюры распространяются среди военнослужащих батальона "Север" сотрудниками отделения по работе с личным составом 46-й ОБРОН ФСВНГ.

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Другие военнослужащие 46-й бригады подтвердили факт массового распространения брошюр среди личного состава, а также факт активной подготовки именно чеченских военнослужащих.

Проблема, однако, в том, что законодательством РФ ограниченное использование войск Национальной гвардии в военных конфликтах за пределами Российской Федерации предусмотрено только одним документом — Договором о коллективной безопасности. Но Сирия — не член ОДКБ.

Ранее СМИ писали, что Путин отправил чеченские батальоны "фильтровать" население Алеппо.