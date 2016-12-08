Путин отправил чеченские батальоны "фильтровать" население Алеппо - СМИ (видео)

Кроме того, источники «Газеты.Ru» считают, что им могут поручить службу на блокпостах и фильтрацию местного населения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что никаких «чеченских батальонов» в российской армии нет, а чеченцы служат наравне с остальными военными.