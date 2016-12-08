Путин отправил чеченские батальоны "фильтровать" население Алеппо - СМИ (видео)
20:00, 08 декабря 2016Мир
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Бойцы военной полиции из Чечни, отправленные в Сирию, займутся защитой суннитского населения Алеппо и других, освобожденных армией Асада территорий от возможных мародерств и злоупотреблений со стороны, в том числе шиитских формирований.
Алеппо / REUTERS
Кроме того, источники «Газеты.Ru» считают, что им могут поручить службу на блокпостах и фильтрацию местного населения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что никаких «чеченских батальонов» в российской армии нет, а чеченцы служат наравне с остальными военными.
В интернете уже была растиражирована видеозапись с чеченскими бойцами в форме военной полиции, которые на чеченском языке комментировали свою коммандировку в Сирию.
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«Им сказали, что будут нести миссию на Хмеймиме, но чеченцы в этом сильно сомневаются и полагают, что будут стоять на блокпостах в Алеппо», - рассказал собеседник «Газете.Ru».
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