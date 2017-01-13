Шестеро детей погибли в результате пожара в американском Балтиморе (фото)

02:26, 13 января 2017
Мир
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В результате пожара в трехэтажном доме в американском городе Балтимор погибли шестеро детей.

REUTERS

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя пожарной охраны города Романа Кларка.

По его словам, их мать и трое других детей смогли выбраться из горящего дома и теперь они находятся в больнице. Однако, в пожаре погибли шестеро других детей. Самому младшему ребенку было всего девять месяцев, старшему – 11 лет.

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REUTERS

При этом, 8-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, помогла своим 4 - и 5-летним братьям спастись, рассказал Кларк. Женщина и двое братьев находятся в критическом состоянии.

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Мать погибших и пострадавших детей зовут Кэти Мэлоун. Она почти 11 лет работает в офисе конгрессмена-демократа от штата Мэриленд Элайджа Каммингс. "Она ответственно обслуживает моих избирателей в вопросах иммиграции, почтовых служб и военных", - отметил конгрессмен.

Отец детей во время трагедии находился на работе.

REUTERS

Кларк также рассказал, что пожарные после прибытия к месту происшествия увидели горящий трехэтажный дом. Третий этаж рухнул на второй, а потом второй упал на первый. После того, как пожарные потушили пламя, они с помощью экскаватора начали расчищать завалы, а специально обученные собаки помогали находить тела погибших.

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REUTERS

По словам Кларка, найти тела детей было трудно после того, как три этажа упали друг на друга.

Причина пожара пока неизвестна, добавил он.

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Теги: #пожар#Балтимор