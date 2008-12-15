МИД России утверждает, что Черномырдина никто не тронет
17:26, 15 декабря 2008Мир
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Говорят, это все - слухи...
Министерство иностранных дел РФ опровергло слухи, появившиеся в некоторых СМИ, об отставке Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с поста Чрезвычайного и Полномочного посла России в Украине.
"Эти слухи не соответствуют действительности", - заявили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ.
Как сообщалось, сегодня ряд российских СМИ сообщили, что на этой неделе в Государственную думу России будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА послом России в Украине.
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