МИД России утверждает, что Черномырдина никто не тронет

Министерство иностранных дел РФ опровергло слухи, появившиеся в некоторых СМИ, об отставке Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с поста Чрезвычайного и Полномочного посла России в Украине.

"Эти слухи не соответствуют действительности", - заявили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Как сообщалось, сегодня ряд российских СМИ сообщили, что на этой неделе в Государственную думу России будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА послом России в Украине.