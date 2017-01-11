Обама перечислил главные достижения за 8 лет президентства

Об этом шла речь во время его прощального обращения к американскому народу в Чикаго (штат Иллинойс).

Читайте такжеОбама пообещал обеспечить максимально плавную передачу власти Трампу

"Если бы я вам сказал 8 лет назад, что Америка преодолеет серьезный спад экономики, перезагрузит нашу автомобильную промышленность и начнет самый длинный период создания рабочих мест в нашей истории ... Если бы я сказал, что мы откроем новый этап (отношений) с кубинским народом, остановим ядерную программу Ирана без единого выстрела и уничтожим организатора атак 11 сентября (2001 года) ... Если бы я сказал вам, что мы одержим победу в равноправии в браке и обеспечим право на медицинское страхование для наших еще 20 миллионов сограждан ... Если бы я вам это все сказал, вы, вероятно, ответили бы, что наши цели несколько высоки", - заявил Обама.

"Но это то, что мы сделали. Это то, что вы сделали. Вы принесли изменения. Вы ответили на надежды людей почти по всем показателям, Америка стала лучшей, более сильной страной, чем это было, когда мы начинали", - подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, Обама 10 января выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам в качестве президента США.