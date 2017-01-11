Прощальная речь Барака Обамы (полное видео)

20 января он передаст полномочия избранному главе государства Дональду Трампу.

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Выступление проходит в конгресс-центре McCormick Place в Чикаго.

Видео выступления Обамы с переводом на русский язык:

Видео речи президента США на языке оригинала:

Обама покидает Белый дом, будучи относительно популярным президентом, деятельность которого поддерживают 57 процентов американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press - NORC, опубликованные накануне его выступления, пишет Голос Америки.

Барак Обама в видеообращении из Белого дома, которое предшествовало его прощальному выступлению сказал, что проработав восемь лет на посту президента, он усвоил два главных урока: что американцы в своей основе добрые, и что изменения возможны. «Система будет реагировать на то, как простые люди объединяются в попытке повести страну в более правильном направлении», – сказал он.