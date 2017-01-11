Обама: Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном

Об этом глава Белого дома Барак Обама заявил во время прощального выступления в Чикаго (штат Иллинойс), передает ТАСС.

"Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", - заверил президент США.

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Американский лидер также призвал сограждан "быть бдительными, но не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов.

"ИГ будет пытаться убить невинных, - констатировал Обама. - Однако они не смогу победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы".

УНИАН вел прямую трансляцию прощального обращения Барака Обамы в качестве президента США к американскому народу.