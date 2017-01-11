Брату и племяннику экс-генсека ООН Пан Ги Муна предъявлены обвинения в коррупции

Родственников экс-генсека обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу из неназванной ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий на государственные деньги, передает Би-Би-Си.

По данным агентства Associated Press, племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца власти арестовывать не стали.

Читайте такжеМировому порядку, основанному на правилах, грозит серьезная опасность - генсекретарь ООН

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 2007 до 2016 года. Его преемником стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, вступивший в должность с 1 января 2017 года.

Прокуроры утверждают, что в начале 2013 года южнокорейская строительная фирма Keangnam, в которой брат генсека Пан Ги Сан был менеджером, для покрытия долгов решила продать строительные комплекс Landmark 72 во Вьетнаме.

В 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в нью-йоркском Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.

Они выплатили миллионы долларов в качестве взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.

Родственникам Пан Ги Муна предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и сговоре.