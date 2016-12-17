Генсек ООН Пан Ги Мун назвал ситуацию в Алеппо адом

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Он с горечью отметил, что бойня в Сирии остается зияющей раной на совести человечества», а Алеппо стал «синонимом ада».

Он напомнил, что в ходе начавшейся эвакуации город смогли покинуть тысячи людей, включая более 190 больных и раненых. Их доставили в больницы в Идлибе, в окрестностях западного Алеппо и перевезли в Турцию.

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Однако из-за возобновления огня сирийскими военными операцию пришлось приостановить. По словам Генерального секретаря, ООН ведет переговоры, с тем чтобы продолжить спасение людей.

Пан Ги Мун предупредил, что, раз вспыхнув, насилие не прекратится само по себе. Примеры тому – почти шестилетняя война в Сирии, затянувшиеся конфликты в Центральноафриканской Республике и Йемене, разгул насилия в Южном Судане, которое может вылиться в геноцид.

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«Многие считают, что все эти проблемы можно решить военным путем. Но я не раз говорил о том, что это невозможно: долгосрочное решение может быть только политическим и носить инклюзивный характер. Мне очень жаль, что я оставляю в наследство своему преемнику и государствам-членам ООН так много нерешенных проблем. Но в итоге решить их можно, только проявив солидарность, сострадание и политическую волю», – отметил глава ООН.

По словам главы ООН, узкие личные или национальные интересы оборачиваются гибелью сотен тысяч людей. Пан Ги Мун с сожалением отметил, что государства-члены ООН отступают от принятого когда-то обязательства защищать гражданское население от наиболее тяжких злодеяний, когда их правительства не в состоянии или не желают это сделать.

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«Мы, безусловно, уважаем суверенитет любого государства: любая страна - большая или маленькая – обладает суверенитетом, подчеркнул Генеральный секретарь. - Но когда речь идет о ситуациях, где лидеры не способны или не хотят защитить собственный народ, международное сообщество должно иметь возможность вмешаться, … как это произошло во время кризиса в Ливии».

Пан Ги Мун выразил надежду, что государства сумеют претворить в жизнь принятые на себя обязательства по защите мирных граждан.