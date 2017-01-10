Die Presse: Как Эрдоган подгоняет под себя реальность

Об этом пишет Сюзанне Гюстен в статье "Как Эрдоган подгоняет под себя реальность", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Должно быть, во время новогоднего обращения своего премьер-министра турки упали со своих диванов. В новом году Турция также будет "играть миротворческую роль в регионе и в мире, роль, которой она известна", - пообещал Бинали Йылдырым своим соотечественникам. Она будет "защищать свою стабильную демократию и правовое государство", и ее звезда будет сиять еще ярче, так что "весь мир будет говорить о достижениях нашей нации".

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В то время как правительство говорит о сияющих звездах, Турция ведет борьбу против РПК, а за пределами страна погрязла в войнах в двух соседних странах – Сирии и Ираке. Ее города сотрясаются от террористических актов, поэтому сейчас, учитывая чрезвычайное положение, о правовом государстве не может быть и речи.

Под прикрытием чрезвычайного положения в понедельник парламент в Анкаре начал дебаты о конституционных изменениях, необходимых для установления президентской системы, к которой так стремится Реджеп Тайип Эрдоган. После принятия новой системы правительство обещает весьма скептически настроенным гражданам (как показывают опросы) больше стабильности и безопасности. При этом Эрдоган еще с начала лета может управлять по указу и без парламента, хотя он не в состоянии остановить волну насилия в стране.

То, что Йылдырым в такой ситуации может говорить о демократии и мировой известности, показывает не только утрату реальности правительством. Это также демонстрирует, насколько трудно теперь турецким гражданам получать достоверную информацию. Из-за паранойи политиков, продажных СМИ и драконовской цензуры многие турки блуждают по реальности, как в зеркальной комнате – с кривыми зеркалами.

Такие политики, как Эрдоган, придумывают альтернативные реальности, без необходимости их подтверждать; они постоянно обращают внимание на национальный запас знаний. То, что проповедника Фетхуллаха Гюлена обвинили в попытке государственного переворота в июле 2016 года, можно рассматривать как явный случай того, что следственный комитет парламента не собирался допрашивать ключевых игроков – ведь президент уже отыскал виновного. И то, что США, Европа и / или Израиль стоят за РПК, Гюленом и "Исламским государством", как охотно утверждает правительство, почти не подвергается сомнению.

Драконовский контроль Интернета

В других странах, политики также обманывают избирателей. Так, избранный президент США, Дональд Трамп, несколько месяцев назад заявил, что его предшественник, Барак Обама, основал "Исламское государство" – задолго до того, как Эрдоган на прошлой неделе высказал аналогичное обвинение. Разница заключается в том, что американцы могут получать информацию из авторитетных источников. В Турции многие газеты и телевизионные каналы уже давно следуют президентской линии – если они не запрещены.

"Фоторобот преступника", гласил заголовок одной из газет после террористического нападения в стамбульском ночном клубе в канун Нового года – под заголовком была фотография президента США Барака Обамы. И когда министр энергетики и зять Эрдогана Берат Албайрак оправдывает постоянные перебои с подачей электроэнергии в Стамбуле "кибер-атаками со стороны США", об этом вполне серьезно сообщают газеты.

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Немногие оставшиеся оппозиционные газеты честно прикладывают усилия, прежде всего левая "Evrensel" и гражданская "Cumhuriyet". Тем не менее, оппозиция также довольно свободно подходит к правде, что не делает ей чести. Заключенный журналист Ахмет Сик три дня не получал воды, возмущались в выходные оппозиционные СМИ. Но Сик не был в опасности - ему всего лишь пришлось пить воду из-под крана, поскольку он не получал воду в бутылках.

Самое большое препятствие для правды представляет собой драконовская цензура Интернета, которая медленно отрезает турок от внешнего мира. Заблокированы тысячи интернет-сайтов, а также аккаунты в Twitter журналистов-критиков в изгнании. Долгое время эти блокировки можно было сравнительно легко обходить, но теперь власти блокируют также электронные лазейки – в стране постепенно темнеет.