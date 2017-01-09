Трамп хочет назначить зятя своим старшим советником - СМИ

Об этом со ссылкой на телеканал CNBC сообщает ТАСС.

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Ранее информацию о том, что Кушнер может занять пост одного из ключевых советников в Белом доме, передавала также газета The Wall Street Journal. При этом издание не исключало, что супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме.

До этого СМИ также предполагали, что 35-летний Кушнер, являющийся владельцем еженедельника New York Observer, может быть назначен на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс.