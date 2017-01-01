Пресс-секретарь Трампа заявил об отмене "многих указов Обамы"

Об этом ABC News заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает republic.ru.

Спайсер уточнил, что эти действия администрации Обамы в последние 8 лет «затрудняли экономическое развитие и рост числа рабочих мест».

Читайте такжеТрамп поделился планами на первые сто дней пребывания в Белом доме

Будущий пресс-секретарь также выразил сомнение в правильности новых антироссийских санкций Вашингтона.

"Я думаю, что один из вопросов заключается в том, почему все это приняло такие масштабы. Я имею в виду 35 высланных человек, два закрывающихся объекта. Пропорциональный ли это ответ на совершенные действия?", - сказал он.

Ранее соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич также заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой.