Трамп намерен существенно увеличить мощь американского флота – АР
10:42, 09 января 2017Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп намерено существенно увеличить количество американских военных кораблей, чтобы предотвратить новые угрозы со стороны Китая и РФ.
Дональд Трамп / REUTERS
По данным Associated Press, речь идет об увеличении количества кораблей ВМФ США до 355. Эта цифра превышает ту, которую Трамп называл перед выборами.
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Кроме этого, расширение предполагает покупку еще одного авианосца, 16 подлодок и крупных надводных кораблей и постройку еще 18 атомных ударных подлодок.
Согласно сообщению, судостроителям нравится идея, однако возникает вопрос финансирования.
По словам военно-морского аналитика, для такого расширения потребуется до $ 5,5 млрд.
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