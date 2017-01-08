У Трампа допустили возможные меры против России из-за кибератак

Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, передает Deutsche Welle.

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку "иностранной структуре", что и привело к утечке данных.

По его словам, будущий глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США.

Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

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Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.

Как сообщал УНИАН, разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы в США

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.