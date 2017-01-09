Израильская полиция назвала имя террориста, который наехал на пешеходов в Иерусалиме

Об этом говорится в сообщении полиции Израиля, передает РБК.

Согласно сообщению, «были задержаны девять подозреваемых, пятеро из которых являются членами семьи» Кунбара для проведения допроса.

Читайте такжеСМИ назвали имя и детали из биографии террориста, который наехал на военных в Иерусалиме

В полиции также уточнили, что в результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 13 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщения.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье грузовик с палестинцем за рулем врезался в пешеходов на популярной набережной в Иерусалиме, в результате чего погибли четыре человека.

"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио. По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.

Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.