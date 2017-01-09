США и ЕС осуждают теракт в Иерусалиме

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Марка Тонера, передает Радио Свобода.

"Нет никакого оправдания для этого грубого и бессмысленного нападения. Мы осуждаем прославление терроризма в этом или любом другом случаях и призываем сделать четкое и понятное послание, что терроризм нельзя терпеть", – отметил он.

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Также осудили теракт в Иерусалиме и смертельный наезд на четырех израильтян грузовиком и в Евросоюзе, о чем говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся, что раненые полностью выздоровеют", - отметили во внешнеполитическом представительстве ЕС.

"Подобному преступлению нет никакого оправдания. ЕС продолжит работать с теми, кто стремится к миру и осуждают тех, кто стремится к насилию и террору", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье грузовик врезался в пешеходов на набережной в Иерусалиме, в результате чего погибли четыре человека.

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"Это теракт, таранный нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио.

По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина. Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который вернул обратно, а потом снова двинулся за ними.