Теракт в Иерусалиме: в сети появилось видео момента наезда на людей
В сети появилось видео момента наезда на военных в Иерусалиме, в результате чего 4 человека погибли.
Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовано на канале You-tube collivedotcom.
На ролике можно увидеть, как грузовик на большой скорости врезается в толпу военных, после чего сдает назад, где, вероятно, лежали люди.
"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио. По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.
Читайте такжеВ Иерусалиме грузовик протаранил группу военных: 15 человек ранены, 2 - в критическом состоянии
Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.
Израильские телеканалы отмечают, что по меньшей мере четыре человека были убиты и около 15 получили ранения на набережной с видом на окруженный стеной Старый город Иерусалима.