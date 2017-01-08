Теракт в Иерусалиме: в сети появилось видео момента наезда на людей

Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовано на канале You-tube collivedotcom.

На ролике можно увидеть, как грузовик на большой скорости врезается в толпу военных, после чего сдает назад, где, вероятно, лежали люди.

"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио. По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.

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Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.

Израильские телеканалы отмечают, что по меньшей мере четыре человека были убиты и около 15 получили ранения на набережной с видом на окруженный стеной Старый город Иерусалима.