Путин согласился отпустить Узбекистан из ЕврАзЭС

Межгосударственный совет ЕврАзЭС принял решение приостановить членство Узбекистана в организации по его просьбе.

По информации РИА Новости, об этом сообщил журналистам премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

Узбекистан в ноябре объявил о намерении приостановить членство в Евразийском экономическом сообществе из-за сомнений в эффективности и результативности деятельности этого межгосударственного объединения.

"Мы приняли решение о приостановлении членства в соответствии с просьбой Узбекистана", - сказал В. ПУТИН по итогам заседания Межгоссовета.