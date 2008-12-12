Путин согласился отпустить Узбекистан из ЕврАзЭС
22:20, 12 декабря 2008Мир
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... в связи с сомнениями в эффективности
Межгосударственный совет ЕврАзЭС принял решение приостановить членство Узбекистана в организации по его просьбе.
По информации РИА Новости, об этом сообщил журналистам премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.
Узбекистан в ноябре объявил о намерении приостановить членство в Евразийском экономическом сообществе из-за сомнений в эффективности и результативности деятельности этого межгосударственного объединения.
"Мы приняли решение о приостановлении членства в соответствии с просьбой Узбекистана", - сказал В. ПУТИН по итогам заседания Межгоссовета.
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