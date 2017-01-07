"На наших глазах творится история": в Польшу прибудет американский военный контингент

Вчера первый самолет с военными прибыл в Германию, сегодня в порт Бремерхафен вошли корабли с тяжелым оборудованием, сообщает Польское радио.

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Военный эксперт из аналитического центра Polityka Insight Марек Сьверчинский назвал размещение американских войск в Польше историческим событием.

«Со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты не размещали таких крупных сил в Европе», - добавил эксперт.

«Это будет первое такого масштаба размещение – фактически на постоянной основе – американских сил в Польше. Поэтому, на наших глазах творится история. Эта боевая бригадная группа танковых войск будет проводить обучение во всем регионе – от Эстонии до Болгарии», - подчеркнул эксперт.

В следующий четверг американская танковая бригада появится на польско-германской границе и в этот же день прибудет в Жагани. В Польше на долгое время останется часть подразделений: представители руководящего звена и танковый батальон Abrams.

Командующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что прибытие американцев в страну - это «хорошее и ожидаемое решение». Офицер убежден, что танковые подразделения из Колорадо, - это реальное укрепление польской системы защиты.

В рамках первой ротации в Польшу прибудет командование бригады, батальоны войск поддержки и инженеры, а также 3-й Батальон 29-го Полка артиллерии и 4-й Батальон 10-го Полка кавалерии, которые расположатся в военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.