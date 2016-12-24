Польша купит у США ракеты для истребителей F-16

Республика Польша и Соединенные Штаты Америки подписали договор о поставках в Польшу ракет класса "воздух-земля" Jassm Extended Range, с радиусом действия до 1 тысячи километров, сообщает Польское радио.

В конце ноября на заключение такого соглашения согласился Госдепартамент США. В его официальном сообщении сказано, что договор укрепит безопасность важного союзника США в НАТО.

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Ракеты являются вооружением для самолетов F-16. Стоимость контракта составляет 940 миллионов злотых (222,6 миллиона долларов США).

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны Польши сообщило о перехвате самолета из РФ, в воздух были подняты истребители F-16.